Правильно скачать лендинг

Нужна адамтивная верстка страницы формы + подключение отправки данных с формы на e-mail (sendmail) Особых требований к коду нету с компьютера форма на экране в центре, с мобильного на весь экран. Времения 1 день, дополнительные вопросы в ...
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Привет. Нужно скачать лендинг https://goo.gl/zsg4qE
На выходе хочу получить готовый ХТМЛ сайт. В котором работают все счетчики, всплывающие окна...
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