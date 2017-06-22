Адаптивная верстка для интернет-магазина

Есть веб-плеер. У плеера есть четыре элемента управления: [list=1][*]Кнопка Stop / Play [*]Контрол управления звуком. [*]Кнопка полный экран и обратно [*]Прелоадер или Play по центру. [/list] Есть страница, на которой этот плеер расположен в iframe. Требуется: 1. Скорректировать верстку страницы, чтобы она была похожа ...