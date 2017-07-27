Верстка макета

Добрый день.

Нужно сверстать несколько страниц пипс в пипс. Архив с jpg скачивайте отсюда https://cloud.mail.ru/public/FfD5/gtKA8g8fB . Psd вышлю только после предложения цены и сроков и после переговоров.

Прошу обратить внимание, что многие страницы являются отображением того как видят ее пользователи с разной ролью.

Пожалуйста, указывайте цены и сроки, а также ссылки на сверстанные Вами рабочие сайты.

Работаю только по предоплате 30/70. Всегда оплачиваю, всегда вовремя. Не устраивает - не пишите.