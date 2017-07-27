Верстка макета

CMS 1C-Bitrix редакция Малый бизнес 17.0.9. http://sokol.k722.ru/ Сайт реализован на шаблоне и настроен. Необходимо сделать лёгкий редизайн и небольшую донастройку компонентов. Составить список всех изменяемых файлов в шаблоне (для возможности обновления шаблона). Возможность обновлять ядро битрикса. Макеты тут ...
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Добрый день.
Нужно сверстать несколько страниц пипс в пипс. Архив с jpg скачивайте отсюда https://cloud.mail.ru/public/FfD5/gtKA8g8fB . Psd вышлю только после предложения цены и сроков и после переговоров.
Прошу обратить внимание, что многие страницы являются отображением того как видят ее пользователи с разной ролью.
Пожалуйста, указывайте цены и сроки, а также ссылки на сверстанные Вами рабочие сайты.
Работаю только по предоплате 30/70. Всегда оплачиваю, всегда вовремя. Не устраивает - не пишите.
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