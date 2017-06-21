Переверстать сайт на адаптивный вариант

HTML-версткаЗакрыт27 заявок296 просмотров
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Добрый день!

Необходимо сайт со статической версткой переверстать на адаптивный вариант.

Нужна только верстка.

Требования: понимание в общих чертах, как генерируется страница движком, как формируется меню и т.д. Пример: есть меню на сайте. Не нужно для каждого пункта задавать какие-то уникальные свойства, чтобы при добавлении нового пункта не "поехала" верстка.

Макетов нет. Нужно сделать на основе имеющегося сайта. Сайт обсудим с кандидатами.

P.S. Просьба откликаться только прямых исполнителей. Со студиями и командами не работаю.

6 лет назад
dmitriy-rmn
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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