Верстка сайта и натяжка на wordpress

Страниц около 5, 3 попапа, дизайн в целом не сложный

Красивый ровный аккуратный адаптив, чтобы не ломался все было качественно и аккуратно!

Главная страница по ссылке yadi.sk/i/kqgdQO5O3K7V2S

От вас цена, сроки, скайп

Исполнитель начал делать, но дальше не может продолжать, т.к. у него просто времени нету, отказался от проекта, у него есть сверстанная главная, там ее нужно поправить, и сделать остальные страницы.

Оплата поэтапно либо в конце