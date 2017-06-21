Верстка лендинга

HTML-версткаЗакрыт28 заявок260 просмотров
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Дизайн-макет готов, он требует незначительных доработок по тексту и замене нескольких фото + создание форм отправки Заявки + виджет

Вконтакте. И ещё нужна установки JIVOSITE , yandex метрика, live internet, якорей по лендингу

Систему отправки уведомлений о заявке и саму схему как и куда будет приходить сообщение.

И соответственно, Landing должен корректно отображаться на мобильных устройствах.

Обязательно кроссбраузерно.

Скорость загрузки не менее 70.

Прикрепляйте примеры своих работ. Подробности обсудим.

6 лет назад
2352221
61 годРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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