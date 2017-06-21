Верстка лендинга

Есть макет сайта. Сформировать страницу через админку с помощью Visual Composer. Сейчас при попытке внести материалы на лендинг, верстка "плывет". Подробности пришлю на почту. Сразу давайте мейл.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн-макет готов, он требует незначительных доработок по тексту и замене нескольких фото + создание форм отправки Заявки + виджет
Вконтакте. И ещё нужна установки JIVOSITE , yandex метрика, live internet, якорей по лендингу
Систему отправки уведомлений о заявке и саму схему как и куда будет приходить сообщение.
И соответственно, Landing должен корректно отображаться на мобильных устройствах.
Обязательно кроссбраузерно.
Скорость загрузки не менее 70.
Прикрепляйте примеры своих работ. Подробности обсудим.
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