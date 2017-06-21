Верстка портала спортивной тематики, 5 страниц. uikit, БЭМ

HTML-версткаЗакрыт5 заявок210 просмотров
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Требуется верстка портала спортивной тематики, сейчас идет работа над дизайном, в ближайшее время работа будет сдана.  Верстка требуется без JS, верстать нужно на uikit, верстка должна быть по yandex BEM, хотя бы на уровне блоков.  Дизайн будет для ПК, планшета и телефона, соответственно верстка должна быть адаптивной. Пожалуйста сразу указывайте ориентировочную цену.  ВЕРСТКА БЕЗ JS. Сразу хотелось бы видеть пример верстки.

7 лет назад
dimawork
Дмитрий 
39 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
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