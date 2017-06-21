Верстка портала спортивной тематики, 5 страниц. uikit, БЭМ

Есть макет сайта. Сформировать страницу через админку с помощью Visual Composer. Сейчас при попытке внести материалы на лендинг, верстка "плывет". Подробности пришлю на почту. Сразу давайте мейл.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется верстка портала спортивной тематики, сейчас идет работа над дизайном, в ближайшее время работа будет сдана. Верстка требуется без JS, верстать нужно на uikit, верстка должна быть по yandex BEM, хотя бы на уровне блоков. Дизайн будет для ПК, планшета и телефона, соответственно верстка должна быть адаптивной. Пожалуйста сразу указывайте ориентировочную цену. ВЕРСТКА БЕЗ JS. Сразу хотелось бы видеть пример верстки.
- Похожие заказы
- HTML-верстка12 заявокЗакрыт6 лет назад
В мобильной версии некоторых почтовых сервисов письма отображаются сильно маленьким шрифтом. Надо увеличить шрифт только для мобильной версии.HTML-верстка16 заявокЗакрыт6 лет назад
- $25
Реализация ТЗ из файлаЗавершен6 лет назад
превью нового дизайна прилагаю. исходники в PSD. дизайнер на связи. старый сайт _tvoynaves.ru сайт без cms мне не принципиально, будете ли вы делать на голом html, либо ставить какой либо движок. натянуть диз, сохранить подвижность главного меню, обеспечить ...Завершен6 лет назад
подробная информация в техническом задание,срок 3 дняHTML-верстка43 заявкиЗакрыт6 лет назад
Правка верстки на нескольких сайтах по всем современным требованиям после не очень квалифицированного верстальщика.Завершен6 лет назад
Нужен исполнитель, а точнее верстальщик со знанием WordPress, который возьмётся за докрутку сайта. ТЗ в гуглдокс: [url=https://docs.google.com/document/d/1KREU6s7TyOaovIA_lCeF0LCzQs-rlk3WiHpOVEBcOs0/]docs.google.com/document/...[/url] Оплата поэтапно либо в концеHTML-верстка4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужна верстка и привязка сайта с готовым дизайном, 5 страниц. Т3 и дизайн предоставим по запросу.HTML-верстка23 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $200
В папке luxeo.com.ua/blog необходимо развернуть блог на вордпрессе. За эталон берем netpeak . net/ ru/ blog/ (по функционалу нам не нужны мультиязычность и карма. ТЗ по ссылке ниже [url=https://docs.google.com/document/d/1bk9M9gtzR0fN2ahDq7JYk6x7FZtTRchKXwM77LJIE5o/edit#]https://docs.google.com/document/d/1bk9M9gtzR0fN2ahDq7JYk6x7FZtTRchKXwM77LJIE5o/edit#[/url] Основной упор на качество отображения информации и на качество с позиции ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт6 лет назад
нужно сверстать, сделать шаблон для wordpress и настроить его новый дизайн здесь https://clck.ru/BKdNv текущая версия сайта выглядит вот так https://clck.ru/AnoXS наполнение делать не нужно верстка нужна по последним стандартам - html5, css3 кроссбраузерность на уровне всех популярных браузеров код должен быть ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт6 лет назад