Верстка портала спортивной тематики, 5 страниц. uikit, БЭМ

Требуется верстка портала спортивной тематики, сейчас идет работа над дизайном, в ближайшее время работа будет сдана. Верстка требуется без JS, верстать нужно на uikit, верстка должна быть по yandex BEM, хотя бы на уровне блоков. Дизайн будет для ПК, планшета и телефона, соответственно верстка должна быть адаптивной. Пожалуйста сразу указывайте ориентировочную цену. ВЕРСТКА БЕЗ JS. Сразу хотелось бы видеть пример верстки.