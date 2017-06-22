Верстка одной страницы сайта

Нужно сверстать простую страницу по макету psd. Только то, что видно на картинке, только одну вкладку, без дополнительных выпадающих окон и т.п. Только html верстка.

Ширина - во весь экран, но прижат к левому краю (резиновая верстка пока правый край не упрётся в основную область, дальше фиксированная), высота - по высоте экрана, фиксированная, скроллабаром браузера будут скроллиться сообщения.

Важны сроки, чем быстрее, тем лучше.