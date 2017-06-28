Разработка лендинга

$45
HTML-версткаЗавершен29 заявок323 просмотра
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Нужна вёрстка по готовому макету

Подробности кандидату

6 лет назад
dmklimovich
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
amelianetski
31 годБеларусь
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$40
2 дня
Работа была выполнена качественно и в срок. Рекомендую.
Было приятно сотрудничать. Всегда на связи. Быстрая оплата. Рекомендую!
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