amelianetski

Александр Омеленецкий amelianetski

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
HTML5, CSS3, JS, React

HTML5, CSS3, JS/jQuery, ReactJS

  • Кроссбраузерность
  • Адаптивная верстка
  • Bootstrap
  • SCSS/SASS
  • Flexbox
  • Реализация pixel perfect
  • React
Контакты:

﻿E-mail:  [email protected]

﻿Skype:  Aliaksandr Amelianetski

Кошельки:

﻿ЯндексДеньги:    https://money.yandex.ru/to/410014539636234

﻿WMZ:                   Z678206379553

﻿WMR:                  R727199498646

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0 из 5

Отзывы заказчиков

allseo
38 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$40
10 баллов
7 лет назад
Верстка Лэндинга (1 страница)
Рекомендую
Всё отлично. Быстрая оплата. Работой с Алексеем доволен. Рекомендую!
Ответный отзыв
seoglazov
Лариса 
41 год
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Сверстать макет
Как всегда, Александр делает все быстро, безукоризненно и очень хорошо! Работаем дальше!
Всё супер! Будем работать.
Ответный отзыв
seriuslait
Алексей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Правки по 1 странице (html)
HTML
Александр быстро и оперативно приступил к выполнению задания. Через час все было готово. Рекомендую...
Как всегда всё на высоте. Рекомендую!
Ответный отзыв
D3xteR
Антон 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Требуется верстка
Очень рекомендую Александра. Все быстро, грамотно сделано и в срок. Коммуникация при выполнении заказа на самом высоком уровне.
Интересно было работать с Антоном. Постоянно на связи. Четкое задание. Оплата мгновенно. Рекомендую, как заказчика!
Ответный отзыв
seoglazov
Лариса 
41 год
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Доработка лендинга. Предлагайте цены.
Не первый раз работаем с Александром и в перспективе буду продолжать! Очень грамотный и ответственный! Работа - на высоте!
Как всегда всё на высоте! Рекомендую!
Ответный отзыв
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18 отзывов
$2/час
от $5от 3 часов
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