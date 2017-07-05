Александр Омеленецкий amelianetskiamelianetski
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
HTML5, CSS3, JS, React
HTML5, CSS3, JS/jQuery, ReactJS
- Кроссбраузерность
- Адаптивная верстка
- Bootstrap
- SCSS/SASS
- Flexbox
- Реализация pixel perfect
- React
E-mail: [email protected]
Skype: Aliaksandr Amelianetski
Кошельки:
ЯндексДеньги: https://money.yandex.ru/to/410014539636234
WMZ: Z678206379553
WMR: R727199498646
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0 из 5
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
7 лет назад
Рекомендую
Ответный отзыв
Всё отлично. Быстрая оплата. Работой с Алексеем доволен. Рекомендую!
$40
10 баллов
8 лет назад
Как всегда, Александр делает все быстро, безукоризненно и очень хорошо! Работаем дальше!
Ответный отзыв
Всё супер! Будем работать.
$10
10 баллов
8 лет назад
HTML
Александр быстро и оперативно приступил к выполнению задания. Через час все было готово. Рекомендую...
Ответный отзыв
Как всегда всё на высоте. Рекомендую!
$10
10 баллов
8 лет назад
Очень рекомендую Александра. Все быстро, грамотно сделано и в срок. Коммуникация при выполнении заказа на самом высоком уровне.
Ответный отзыв
Интересно было работать с Антоном. Постоянно на связи. Четкое задание. Оплата мгновенно. Рекомендую, как заказчика!
$25
10 баллов
8 лет назад
Не первый раз работаем с Александром и в перспективе буду продолжать! Очень грамотный и ответственный! Работа - на высоте!
Ответный отзыв
Как всегда всё на высоте! Рекомендую!
HTML-верстка
18 отзывов
$2/час
от $5от 3 часов
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