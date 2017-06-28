Верстка лендинга. Слайдер, форма заявки, мобильная версия

Есть 2 макета в psd (десктопная и мобильная версия) и четкое ТЗ.

На лендинге нужен слайдер и форма отправки заявки (простой php скрипт). Готовый сайт должен быть просто html страницей + скрипты, без cms.

Pixel perfect не нужен. Допускаются небольшие отступления от макета, для упрощения.

Бюджет небольшой. Крайний срок - вечер 28-го. Предлагайте цену и сроки.