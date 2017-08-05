Адаптивная верстка интернет-магазина Homel.by

Необходимо сверстать лендинг сроком до 31 июня 2017 года до 21:00 по Мск обязательно кроссбраузерно. Скорость загрузки не мене 70 по сервису [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru]developers.google.com/spe...[/url] стоимость 1800 руб Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект. Все подробности обсудим с кандидатами.