Создание формы для HTML для калькулятора для сайта wix

Требуется сделать адаптивную верстку сайта соответствии с макетом (см. прикрепленный файл). Так же нужно будет добавить несколько простых анимаций. Прошу в заявках указать сроки и цену. Работаю без предоплаты или через безопасную сделку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мне необходимо разместить на сайте форму для расчета стоимости работ, позволяющую пользователю ввести с клавиатуры (или установить бегунком) несколько числовых параметров и в зависимости от введенных значений получить примерную стоимость, а далее для уточнения отправить эти данные вместе со своими контактами мне.
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