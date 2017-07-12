Создание формы для HTML для калькулятора для сайта wix

Мне необходимо разместить на сайте форму для расчета стоимости работ, позволяющую пользователю ввести с клавиатуры (или установить бегунком) несколько числовых параметров и в зависимости от введенных значений получить примерную стоимость, а далее для уточнения отправить эти данные вместе со своими контактами мне.