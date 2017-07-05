Доработка лендинга. Предлагайте цены.

необходимо собрать образ виртуальной машины для Oracle VirtualBox с ОС OpenSUSE Linux (openSUSE Leap 42.1) с установленным там iDempiere 4.1 с набором плагинов, который будет указан. Пробросить из нее наружу порты 80, 8080, 5342, 5433 за ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт www.septik.in/
1. Поменять местами Станции и Септики.
2. Сделать плавную прокрутку scroll UP, появляющийся, когда прокручивается первый экран
3. Также следать прокрутку плавной при переходе из меню.
4. Все продукты переверстать, в соответствии с прототипом
При нажатии на кнопу соответствующего бренда происходит сортировка моделей данного бренда от самой низкой цены к самой высокой. Это кнопки, работают как тут 3agorod.info/ (при нажатии на которые происходит смена url – добавляются #-теги либо как-то еще) Сам слайдер работает как тут http://vozduhvoda.ru/kanalizatsiya при выборе соответствующего бренда.
Срок – 2 дня
Сколько будет стоить?
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Желательна пoлная эмуляция бpаузeрa. Mногопoточная рабoта программы. Пoддеpжкa пpокcи Socks5. Подpoбнoе теx зaдaние пo кoнтактaм. Бюджeт по договореннoсти. Более все подробно, обсудим с кандидатом.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
При добавлении данных в базу 1С Bitrix не отображаются данные в админ панели и на сайте (возможно не отображается раздел с товарами в админ панели).Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
1 задача: Установить новый модуль интеграции доставки СДЭК 1) Пользователю при оформлении перед блоком доставка (simple ) — подсказка «Выберите регион и город доставки и Вам будут предложены все варианты доставки» 2) Пункты самовывоза должны отображаться и ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется спец со знанием MODX Настроить геолокацию на сайте https://goo.gl/i5zUz8 на 10 регионов РФ. Меняется регион в зависимости от ГЕО в шапке. (см. скрин https://goo.gl/z7WcWa ) Если ip не определяется, ставится баовый регион В форму обратной связи надо ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
есть сайт gm-print.ru. Мне бы хотелось его сделать новее, поменять если можно движок или обновить , но в стиле вот этого сайта - [url=http://www.dialcon.ru/][/url][url=http://www.artikul.ru/]http://www.artikul.ru/[/url] Там сделана система интернет - магазина. Основное - переделать под их стиль и ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день, аналог тут http://rezcom.ru/ calc/ Интересуют стоимость и. сроки - спасибоВеб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Прикрепляю т.з. Просмотрите, что из этого вы можете реализовать, стоимость, и в какие сроки можно выполнить данную работу?Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Разработка версии для слабовидящих на сайте, которая включает в себя: 1. Изменение размера шрифта (стандартный, средний, большой), типа шрифта (Times New Roman, Arial), межбуквенного интервала (стандартный, средний, большой) 2. Изменение цветовой схемы сайта (черным по белому, белым ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Требуется совместить https://www.limesurvey.org/stable-release c отдельной базой респондентов. Сделать административную часть + пользовательскую. Требуется возможность обработки получаемых анкет – выбор респондентов назначаемых на опросы согласно пройденным анкетам. Сделать возможность регистрации с требуемыми указываемыми данными. Авторизация с помощью Facebook. Сервисные функции: возможность ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад