Доработка лендинга. Предлагайте цены.

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Веб-программированиеЗавершен2 заявки153 просмотра
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Сайт www.septik.in/  

1. Поменять местами Станции и Септики.  

2. Сделать плавную прокрутку scroll UP, появляющийся, когда прокручивается первый экран  

3. Также следать прокрутку плавной при переходе из меню.  

4. Все продукты переверстать, в соответствии с прототипом  

При нажатии на кнопу соответствующего бренда происходит сортировка моделей данного бренда от самой низкой цены  к самой высокой. Это кнопки, работают как тут 3agorod.info/ (при нажатии на которые происходит смена url – добавляются #-теги либо как-то еще) Сам слайдер работает как тут http://vozduhvoda.ru/kanalizatsiya при выборе соответствующего бренда.  

Срок – 2 дня

Сколько будет стоить?

7 лет назад
seoglazov
Лариса 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
amelianetski
31 годБеларусь
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$25
2 дня
Не первый раз работаем с Александром и в перспективе буду продолжать! Очень грамотный и ответственный! Работа - на высоте!
Как всегда всё на высоте! Рекомендую!
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