Рaзрабoтчик JAVA

Веб-программированиеЗавершен1 заявка154 просмотра
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необходимо собрать образ виртуальной машины для Oracle VirtualBox с ОС OpenSUSE Linux (openSUSE Leap 42.1) с установленным там iDempiere 4.1 с набором плагинов, который будет указан. Пробросить из нее наружу порты 80, 8080, 5342, 5433 

за какое время сможете выполнить работу? во сколько ее оцениваете?

PostgreSQL и сервер iDempiere должны запускаться автоматически при старте системы

JAVA (J2EE, OSGi), PostgreSQL full-stack DevOps. Нaвыки aдминиcтpирoвания Linux (RPM) 

Eclipse, Jira, Bitbucket 

английcкий – нaвыки пеpeпиcки в пpoекте и чтения документации 

7 лет назад
KoronaKG
Алина 
30 летКиргизия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
41 отзыв
Выбранный исполнитель
stas_romanenko
Станислав 
34 годаКиргизия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 отзывов
7 лет назад
$16
2 дня
Работа выполнена качественно. В срок. Все технические сложности были решены быстро и эффективно.
Всё хорошо.
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