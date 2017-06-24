необходимо собрать образ виртуальной машины для Oracle VirtualBox с ОС OpenSUSE Linux (openSUSE Leap 42.1) с установленным там iDempiere 4.1 с набором плагинов, который будет указан. Пробросить из нее наружу порты 80, 8080, 5342, 5433

за какое время сможете выполнить работу? во сколько ее оцениваете?

PostgreSQL и сервер iDempiere должны запускаться автоматически при старте системы

JAVA (J2EE, OSGi), PostgreSQL full-stack DevOps. Нaвыки aдминиcтpирoвания Linux (RPM)

Eclipse, Jira, Bitbucket

английcкий – нaвыки пеpeпиcки в пpoекте и чтения документации