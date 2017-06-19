Вылечить зараженные сайты ничего не сломав + обновить движки

Есть несколько сайтов, которые находятся на одном хостинге.

По всей видимости, через какую-то уязвимость одного из движков, был внедрен вебшелл и зараза расползлась по всем сайтам в директории.

Бекапы слишком новые, откатиться не выйдет.

Задача: вычистить заразу так, чтобы сайты продолжили работать (ничего не упало)

И обновить движки там, где это надо, чтобы можно было некоторое время не бояться повторения истории.