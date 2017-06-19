Есть форма, на странице https://online.zabor.bz/payment/loan.php всплывающая форма открывается по кнопки "Оплатить" - необходимо добавить input для ввода суммы, и передать данное значение в данную форму. На данный момент сумма записана непосредственно в самом скрипте http://clip2net.com/s/3Lr0G8w
Вылечить зараженные сайты ничего не сломав + обновить движки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть несколько сайтов, которые находятся на одном хостинге.
По всей видимости, через какую-то уязвимость одного из движков, был внедрен вебшелл и зараза расползлась по всем сайтам в директории.
Бекапы слишком новые, откатиться не выйдет.
Задача: вычистить заразу так, чтобы сайты продолжили работать (ничего не упало)
И обновить движки там, где это надо, чтобы можно было некоторое время не бояться повторения истории.
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