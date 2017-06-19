Внесение изменений на Wordpress

Здравствуйте.

Требуется внесение изменений на трех сайтах, все работают на Вордпресс. Задание и макеты прикреплены к задаче.

1. chertovo-koleso.ru

2. shwabra-online.ru - блок Примеры наших работ будет миниатюрами с картинками (никаких сертификатов там не будет).

3. evcable.a1test.ru - в поле Имя пользователя ввести на английском a1, поле пароль оставить пустым.

В заявке укажите цены за каждый проект, студии не рассматриваются. Просьба подавать заявки в проект.

От исполнителя ожидаем:

- соблюдение сроков

- на связи, не пропадаете