Доработать сайт на WP по макетам

Сайт kudesnik77.ru на WP. Предоставлю все исходники макетов.

Нужно:

1. В шапку сайта разместить блоки "Строим под ключ" "Низкие цены" "3 года гарантии" "Беспл. доставка". Блоки сквозные - должны быть на всех страницах.

2. На главную надо разместить блок с видео, рядом с текстом (видео будут с ютуба). Код видео должен меняться в админке, например через виджет.

http://funkyimg.com/i/2ud7J.jpg

3. На страницах категорий разместить вверху блок "Подарки" http://funkyimg.com/i/2ud7N.jpg

У каждой категории могут быть свои подарки, отличающиеся от другой категории. Например:

Для домов из бруса: 1. Свайно-винтовой фундамент со скидкой 10%, 3150 за сваю 2500х108 мм. 2. Бытовка для проживания строителей 2х3 м - 13 500 руб.

Для бань из бруса: 1. Банная печь в подарок! 2. Свайно-винтовой фундамент со скидкой 10%, 3150 за сваю 2500х108 мм.

Этот блок должен дублироваться в товарах относящихся к этой категории (как должен блок выглядеть в товарах есть на макетах товаров)

Содержимое этих блоков должно меняться через админку. Например в редактировании категории.

4. Страница товара: http://funkyimg.com/i/2uf13.jpg http://funkyimg.com/i/2uf14.jpg http://funkyimg.com/i/2uf15.jpg

Вместо раскрывающегося блока "Преимущества заказа строительных работ в компании «Кудесник 77»" разместить блок с видеороликом с ютуба. Код ролика вставляется через редактирование товара.

Затем идет блок "Только качественные комплектации" Всего такие комплектации: 1. Двойная усиленная обвязка основания. 2. Сборка в "теплый угол". 3. Установка роек в оконные и дверные проемы. 4. Утепленная металлическая дверь. 5. Скандинавская технология сборки. 6. Утепление базальтовыми плитами Rockwool. 7. Энергоэффективные ПВХ окна. 8. Отделка фасада имитацией бруса. У товаров одной категории (например "Бани из бруса") одинаковые комплектации, поэтому можно сделать через редактирование категории с выводом на товарах относящихся к этой категории. При редактировании отмечаются какие выводить на странице.

Блок "Фотографии процесса строительства" . Карусель с фотками. При клике открывается фото в Pop-up окне с небольшим описанием под фото.

5. Страница "Отзывы". Добавить возможность в отзыв добавить код видео с ютуба. Сейчас если размещать код в тело отзыва на странице выводится просто кусок кода.