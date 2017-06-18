Интеграция сервиса Яндекс API

Необходимо доработать указанные в таблице моменты и помочь залить сайт в сеть. Исходное ТЗ, сайт и таблица с пунктами к доработке - в приложении \по ссылке ниже (объем не позволяет залить все файлы в приложения). ...
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Нужна интеграция на сайт (WordPress) расписания аэропортов с помощью этого сервиса.
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