Необходимо доработать сайт.

Здравствуйте! Столкнулся с проблемой настройки плагина Page Widgets для Wordpress. Мне необходимо добавить html-код в виджет Text, но в виджете попросту нет поля, в которое можно добавить текст или код. Во вложении скрин, на котором это видно. Помогите, пожалуйста, решить ...