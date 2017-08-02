Написать чекер на валидность номеров к hangouts.google.com

Php, mysql, json Веб-панель - управление данными андроид приложения, 2 типа пользователей с разграничением доступа. Добавление соревнований и атрибутов к ним, а также отображение таблицы результатов по критериям. Подробнее в скайп
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