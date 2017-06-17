1. Мониторинг аккаунтов в инстаграме. Работает – Да/Нет

Т.е в бане аккаунт или нет.

2. Если аккаунт НЕ работает, то загорается красная лампочка и пошел счетчик времени.

Менеджер должен заменить забаненный аккаунт на другой, чтоб все аккаунты были активны.

Так же требуется сделать sms уведомление. Если аккаунт какой то не работает сразу отправляется сообщение смской.

Можно применить тут БОТА Telegram.

Это основная часть работы скрипта

сроки 1-2 дня