Сайт html без cms Нужно поставить кнопку обратного звонка на все страницы. Функционал кнопки: Кнопка кружок в нижнем левом углу, накладывается по верх страницы слегка вибрирует. При клике всплывает форма для ввода телефона, телефон вводиться с проверкой формата. Заполненная форма ...
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1. Мониторинг аккаунтов в инстаграме. Работает – Да/Нет
Т.е в бане аккаунт или нет.
2. Если аккаунт НЕ работает, то загорается красная лампочка и пошел счетчик времени.
Менеджер должен заменить забаненный аккаунт на другой, чтоб все аккаунты были активны.
Так же требуется сделать sms уведомление. Если аккаунт какой то не работает сразу отправляется сообщение смской.
Можно применить тут БОТА Telegram.
Это основная часть работы скрипта
сроки 1-2 дня
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