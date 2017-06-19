Скрипт Web Sip Phone

Парсер объявлений на OsClass Либо парсит с указанных сайтов, либо по договоренности, либо по Вашим/моим указанным (по договоренности) Цена зависит так же откуда будет парсинг Код открытый (не закреплен никуда) мне он нужен временно и не для продажи. ...
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Добрый день.Нужен скрипт для звонков с сайта на любой мобильный телефон(через ATC).К этому скрипту нужен минимальный дизайн в виде кнопок набора(но это формальность)
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