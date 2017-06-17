Сервис е-мейл рассылки

Здравствуйте!

Есть сайт, работающий на базе YII2. Он задумывался как сервис по вайбер рассылкам, но сейчас нужно немного изменить его функционал.

Что нужно добавить:

1. Базовый функционал для массовых е-мейл рассылок (списки получателей/импорт адресов/создание и отправка рассылки)

Уже реализовано:

-разделение пользователей по ролям

-тарифные планы

-процедура создания рассылки

Весь существующий функционал нужно будет так или иначе изменять.

ЕСЛИ вдруг вам проще написать все с нуля, предлагайте решения и стоимость.

Заинтересованным пришлю подробное ТЗ в личку