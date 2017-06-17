Доработать фильтрацию на modx

Парсер объявлений на OsClass Либо парсит с указанных сайтов, либо по договоренности, либо по Вашим/моим указанным (по договоренности) Цена зависит так же откуда будет парсинг Код открытый (не закреплен никуда) мне он нужен временно и не для продажи. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Есть сайт на MODX EVO.
Есть КАТЕГОРИЯ (уровень 1) товаров. В ней ПОДКАТЕГОРИЯ (уровень 2) товаров. В ней ТОВАР (уровень 3).
На данный момент есть фильтр, фильтрующий подкатегории по заданным значениям параметров.
Фильтр построен на eLists.
На данный момент фильтрация товаров не работает.
Нужно:
1) Организовать вывод фильтрованных товаров (уровень 3) во вновь созданную ПОДКАТЕГОРИЮ (уровень 2) или КАТЕГОРИЮ (уровень 1)
2) Эти выведенные товары должны фильтроваться по определенным параметрам (наверное лучше на основе уже имеющегося eLists)
От вас нужно:
1. Цена
2. Срок
3. Как это будет выглядеть
4. Как администратору привязывать параметры к товару?
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