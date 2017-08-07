Сверстать сайт блога + натянуть на wordpress

Веб-программированиеЗавершен18 заявок249 просмотров
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Всем привет.

Есть отличный дизайн блога, который я хотел бы скопировать.

Нужно скопировать сайт с небольшими изменениями и натянуть его на wordpress.

Ссылку на копируемый сайт в личку. 

Оставляйте свои заявки с ценами.

WordPress
6 лет назад
content-pro
Артемий 
32 годаГермания
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
N1kk0
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
7 лет назад
$280
5 дней
Очень-очень доволен выполненной работой. ТЗ было, но к нему прилагалось несколько десятков "хочу так, не знаю как". В итоге получилось намного лучше, чем планировалось - специалист знает своё дело. По срокам всё отлично, в общении тоже. Если понадобится ещё что-то, буду обращаться к Николаю. Рекомендую и вам.
Отличный заказчик, удобная коммуникация, понятая постановка задач, своевременная оплата. Рекомендую!
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