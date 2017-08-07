Сверстать сайт блога + натянуть на wordpress

Требуется на сайт сделать конструктор для следующих категорий: 1. Пицца - нужна возможность добавить дополнительные ингридиенты - сыр, куриное филе и т д 2. Паста - нужна возможность выбора типа лапши 3. Воки - нужна возможность выбора гарнира Срок ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет.
Есть отличный дизайн блога, который я хотел бы скопировать.
Нужно скопировать сайт с небольшими изменениями и натянуть его на wordpress.
Ссылку на копируемый сайт в личку.
Оставляйте свои заявки с ценами.
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