Сверстать сайт блога + натянуть на wordpress

Очень-очень доволен выполненной работой. ТЗ было, но к нему прилагалось несколько десятков "хочу так, не знаю как". В итоге получилось намного лучше, чем планировалось - специалист знает своё дело. По срокам всё отлично, в общении тоже. Если понадобится ещё что-то, буду обращаться к Николаю. Рекомендую и вам.