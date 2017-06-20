Нужно спарсить емейлы с каталога сайтов

Необходимо перенести модуль на самописный движок. Весь код модуля есть, написан для CMS DLE, просто нужно переделать его под простенький движок (код тоже имеется). Оставляйте скайп
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть общий каталог с адресами сайтов, когда переходишь на каждый сайт, на этой странице есть форма отправки заявки на сайт. Мне нужно собрать адреса всех этих сайтов. Адресов более 5000. Пишите, кто может сделать и за сколько.
Также потребуется рассылка по этим адресам.
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