Нужно спарсить емейлы с каталога сайтов

Есть общий каталог с адресами сайтов, когда переходишь на каждый сайт, на этой странице есть форма отправки заявки на сайт. Мне нужно собрать адреса всех этих сайтов. Адресов более 5000. Пишите, кто может сделать и за сколько.

Также потребуется рассылка по этим адресам.