Парсинг содержимого группового чата Telegram

Добрый день, возникла необходимость парсинга содержимого группового закрытого telegram чата.

Доступ к нему есть - членство с моего аккаунта, чату больше 12 месяцев, очень много в нем контента.

Итоговый результат - не знаю, может csv файл, картинки желательно также сохранить.

У кого есть опыт реализации такой задачи, пишите цены.

PS Открывать с компьютера и зажимать кнопку "Page up", пробовал. Оперативная память заканчивается быстро.