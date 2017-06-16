Парсинг содержимого группового чата Telegram

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Добрый день, возникла необходимость парсинга содержимого группового закрытого telegram чата.
Доступ к нему есть - членство с моего аккаунта, чату больше 12 месяцев, очень много в нем контента.
Итоговый результат - не знаю, может csv файл, картинки желательно также сохранить.
У кого есть опыт реализации такой задачи, пишите цены.
PS Открывать с компьютера и зажимать кнопку "Page up", пробовал. Оперативная память заканчивается быстро.
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