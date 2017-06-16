Есть сайт на закрытой системе https://www.ecwid.ru/ у которой есть апи, нужно в корзине предусмотреть поле для ввода промокода, которое запросом на внешний сервер будет возвращать информацию о количестве баллов скидки и списывать с суммы заказа, скорее всего решение возможно через промежуточный сервер.