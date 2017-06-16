Скопировать сайт

Здравствуйте! Требуется сделать лендинг на UMI.CMS Дизайн есть, верстка есть, от вас требуется натянуть верстку Кто прочитал задание, пишите слово "пицца", всем кто прочитал задание отправлю дизайн Пишите стоимость своей работы
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полностью что бы все работало на отлично.
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