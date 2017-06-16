Собрать данные с публичной кадастровой карты pkk5.rosreestr.ru

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С публичной кадастровой карты, находящейся по адресу pkk5.rosreestr.ru

нужно спарсить информацию по объектам "участки", находящимся в Москве и Новой Москве. 

Кадастровые номера в Москве начинаются с индекса 77: ....

Задача: Сформировать список всех земельных участков Москвы со следующими полями: кадастровый номер участка, адрес,  площадь, назначение.

7 лет назад
guest_14976226309919
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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