Веб-мастер, программист

Веб-программированиеЗавершен5 заявок209 просмотров
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1) Сделать СЕО оптимизацию по готовому  ТЗ (по запросу) 2) Сделать посадочную страницу (отдельную) для регистрации участников форума (дизайн за нами)3) Сделать попап для тех кто уходит с форумаФорум сделан на phpBB в движок не лазили, ничего не программировали.

7 лет назад
guest_14976176117525
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
az73
50 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
10 дней назад
7 лет назад
$100
7 дней
Все сделано оперативно и качественно. По всем вопросам были развернутые и понятные ответы. Рекомендую!
Все ок, продолжаем работу.