Сайт на Joomla

Веб-программированиеЗавершен6 заявок172 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть интересующий макет

http://www.shape5.com/demo/general_contractor/

его нужно реализовать с админкой joomla и прикрепить к новому домену

Его необходимо отредактировать под мои критерии:

1) заменить лого (лого предоставляю)

2) заменить текст (полностью предоставляю я)

3) убрать лишние разделы. Сделать 3 раздела: главная, о компании, контакты

4) заменить телефон в шапке сайта. Убрать иконки соц сетей. График работы указать

5) обьяснить как самостоятельно менять картинки на сайте

Joomla
7 лет назад
mosalko
Антон 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
22 дня назад
Выбранный исполнитель
Southerner
Владислав 
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 дней назад
7 лет назад
$40
2 дня
Хороший исполнитель. Качественно. В срок. Спасибо!
Все хорошо, оплата сразу, на все вопросы получил ответы. Рекомендую