Адаптировать модуль под самописный движок

Strong JavaScript, and knowledge of frameworks. Работа с Angular и React - предпочтительны. [b]Обязанности:[/b] Кандидат должен :Хотеть и быть способным к быстрому обучению новым технологиям и языкам[list][*]Иметь достаточный уровень английского языка для чтения и написания технического текста;[*]Иметь ...
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Необходимо перенести модуль на самописный движок. Весь код модуля есть, написан для CMS DLE, просто нужно переделать его под простенький движок (код тоже имеется). Оставляйте скайп
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