Адаптировать модуль под самописный движок

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки128 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо перенести модуль на самописный движок. Весь код модуля есть, написан для CMS DLE, просто нужно переделать его под простенький движок (код тоже имеется). Оставляйте скайп

7 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • JavaScript программист со знанием Angular

    Strong JavaScript, and knowledge of frameworks. Работа с Angular и React - предпочтительны.  [b]Обязанности:[/b] Кандидат должен :Хотеть и быть способным к быстрому обучению новым технологиям и языкам[list][*]Иметь достаточный уровень английского языка для чтения и написания технического текста;[*]Иметь ...

    JavascriptAngular
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настроить поиск на сайте на Joomla

    $30

    Требуетесь настроить формы простого и расширенного поиска, а также результатов выдачи в рамках имеющегося дизайна сайта. Работа с CSS + PHP В результатах поиска для каждого документа должна быть указана рубрика и дата обновления. Поиск должен осуществляться ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен парсер файлов с сайта (скачать, разложить по папкам)

    Добрый день Задача следующая: есть сайт, на нем файлы, доступные по ссылке вида https://site.ru/files/123456 Когда вводишь такой адрес, файл начинает скачиваться. Файлов много, разных, объем от 100кб до 50мб Нужно сделать парсер, который будет выкачивать заданный диапазон файлов, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Парсинг содержимого группового чата Telegram

    Добрый день, возникла необходимость парсинга содержимого группового закрытого telegram чата. Доступ к нему есть - членство с моего аккаунта, чату больше 12 месяцев, очень много в нем контента. Итоговый результат - не знаю, может csv файл, картинки ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Программирование сайта на Yii/ MOD"X или альтернативные фреймы

    $400

    На сайте редакторы контентной части : страницы, новости (Привязка вывода к разделу)! + калькулятор ( рассчет, переплата, ежемесячный платеж.) Сайт похож ПО ФУНКЦИОНАЛУ НА: ww.mbk-credit.ru [url=http://www.financehome.ru/]www.financehome.ru/[/url] ОТЗЫВЫ , СВЯЗЬ ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Предусмотреть поле для ввода

    $80

    Есть сайт на закрытой системе https://www.ecwid.ru/  у которой есть апи, нужно в корзине предусмотреть поле для ввода промокода, которое запросом на внешний сервер будет возвращать информацию о количестве баллов скидки и списывать с суммы заказа, ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Страница тех поддержки

    Необходимо сделать страницу технической поддержки для провайдера интернет olivenet.es. За образец берем аналогичную страницу битрикс [url=https://helpdesk.bitrix24.ru/]helpdesk.bitrix24.ru/[/url] Дизайн готов, наполнение содержанием – с нас. Необходимо выполнить верстку и программную часть.  Требования:  1. Статьи будут на трех языках  2. Должен выполняться поиск ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка дизайна и тема WP под themeforest

    Здравствуйте! Есть дизайны для публикации в themeforest, требуется сверстать его под требования тимфореста, а также сделать шаблон для WP Всем кто прочитал просьба написать "Тимми", в этом случае вы будете рассмотрены как кандидат

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать лендинг на UMI.CMS

    Здравствуйте! Требуется сделать лендинг на UMI.CMS Дизайн есть, верстка есть, от вас требуется натянуть верстку Кто прочитал задание, пишите слово "пицца", всем кто прочитал задание отправлю дизайн Пишите стоимость своей работы

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад