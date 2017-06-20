Настроить поиск на сайте на Joomla

$30
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка159 просмотров
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Требуетесь настроить формы простого и расширенного поиска, а также результатов выдачи в рамках имеющегося дизайна сайта. Работа с CSS + PHP

В результатах поиска для каждого документа должна быть указана рубрика и дата обновления.

Поиск должен осуществляться по всем текстовым материалам сайта, но должна быть возможность запрета вывода в результатах поиска определенных материалов. Результаты поиска должны выводиться на отдельной странице в общем визуальном оформлении сайта. Данная страница должна иметь соответствующий заголовок и содержать поле для ввода нового поискового запроса. Если в результате поиска не были найдены документы, удовлетворяющие поисковому запросу, то пользователь должен быть проинформирован об этом соответствующим образом, кроме того, на странице должна быть предоставлена краткая информация по улучшению поискового запроса. Ввод поискового запроса в форму для поиска должен сопровождать выводом подсказок. Желательно наличие возможности сортировки результатов поиска по релевантности и дате изменения материала. По умолчанию список результатов поиска рекомендуется сортировать по релевантности. 

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Joomla
7 лет назад
Alevgen
52 годаСША
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
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