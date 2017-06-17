Распределение выбранных постов в Datalife

Нужен небольшой модуль или стандалоне скрипт который выберет все неактивные посты в админке DLE (11.3) и раскидает их по случайным датам активации по заданному правилу на сколько дней вперед.

К примеру у нас есть 200 неактивных публикаций на сайте.

Задаем 20 дней.

Скрипт назначает этим постам случайные даты в промежутке от сегодня и плюс 20 дней.

При этом случайная дата, время, минуты и секунды. И также меняет статус на опубликованный.