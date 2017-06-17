Распределение выбранных постов в Datalife

Требуется на сайт сделать конструктор для следующих категорий: 1. Пицца - нужна возможность добавить дополнительные ингридиенты - сыр, куриное филе и т д 2. Паста - нужна возможность выбора типа лапши 3. Воки - нужна возможность выбора гарнира Срок ...
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Нужен небольшой модуль или стандалоне скрипт который выберет все неактивные посты в админке DLE (11.3) и раскидает их по случайным датам активации по заданному правилу на сколько дней вперед.
К примеру у нас есть 200 неактивных публикаций на сайте.
Задаем 20 дней.
Скрипт назначает этим постам случайные даты в промежутке от сегодня и плюс 20 дней.
При этом случайная дата, время, минуты и секунды. И также меняет статус на опубликованный.
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