Распределение выбранных постов в Datalife

Веб-программированиеЗавершен2 заявки141 просмотр
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Нужен небольшой модуль или стандалоне скрипт который выберет все неактивные посты в админке DLE (11.3) и раскидает их по случайным датам активации по заданному правилу на сколько дней вперед.

К примеру у нас есть 200 неактивных публикаций на сайте.

Задаем 20 дней.

Скрипт назначает этим постам случайные даты в промежутке от сегодня и плюс 20 дней.

При этом случайная дата, время, минуты и секунды. И также меняет статус на опубликованный.

7 лет назад
Yastreb
44 годаИзраиль
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
serejatoje
Сергей 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 часов назад
7 лет назад
$20
1 день
Хороший исполнитель. Очень рекомендую!
Всё прошло отлично) Рекомендую Валерия как проверенного заказчика)
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