Написать чекер на валидность номеров к Facebook Messenger.

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Написать чекер на валидность номеров к Facebook Messenger.

После установки приложения, программа сама очень быстро чекает номера из

телефонной книги. Но происходит это внутри программы, а результирующий

список к сожалению в виде имён (нужен список именно валидных номеров).

Нужно будет разбирать мобильное приложение скорее всего.

аккаунт разработчика по ссылке developers.facebook.com/apps

7 лет назад
wowa24
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
15 отзывов
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