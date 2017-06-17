Оптимизировать сайт на Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок173 просмотра
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Необходимо оптимизировать сайт на wordpress, очень много кода, очень долго грузится, нужно убрать все лишнее и сделать пошустрее. Либо можно сделать html файл, вынести js, css, изображения в новые папки, вычистить код, и сделать просто обработчик форм на php с отправкой заявки на емайл и ценами на продукты. Очень желательно сделать за сегодня.  

WordPressСайт на WordPress
7 лет назад
SPb-Group
Андрей 
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
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