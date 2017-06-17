Необходимо оптимизировать сайт на wordpress, очень много кода, очень долго грузится, нужно убрать все лишнее и сделать пошустрее. Либо можно сделать html файл, вынести js, css, изображения в новые папки, вычистить код, и сделать просто обработчик форм на php с отправкой заявки на емайл и ценами на продукты. Очень желательно сделать за сегодня.