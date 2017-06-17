Парсер объявлений на OsClass

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок753 просмотра
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Парсер объявлений на OsClass

Либо парсит с указанных сайтов, либо по договоренности, либо по Вашим/моим указанным (по договоренности)

Цена зависит так же откуда будет парсинг

Код открытый (не закреплен никуда) мне он нужен временно и не для продажи. Поэтому чтобы у меня не было заморочек.

Парсить объявления на доску на Osclass (тема либо Вероника, либо Некст если принципиально)

 Цену поставил приблизительно 1000 руб. , не хочу в интернете заморачиваться и под себя настраивать потом найденные.

От Вас: парсер/граббер, описание, настройки (как, где и что), проверка

От меня: оплата по завершению.

6 лет назад
Alex-ZanderS
Александр 
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Aleksandr96
27 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$20
2 дня
Обязался сделать парсер на доску объявлений. Потребовал половину оплаты на то, чтобы скинуть мне парсер. Скинул какие-то файлы, при этом я еще и должен был установить Python хотя никогда с ним не работал, установить в него и настроить парсер. В итоге оказалось, что эти файлы не имеют никакого отношения к заказу и парсят совершенно в другой формат и неизвестно как. Далее оказалось, что для того, чтобы я получил нормальный парсер (который заказывал), я должен скинуть ему вторую половину денег. При чем сам, не высылает мне даже примера спарсенного файла. Я даже не могу проверить как и что он парсит. Плюс ко всему оказалось, что помимо этого, я буду должен импортировать этот файл на свой сайт, через совершенно другой плагин. Хотя я даже не могу проверить как будет (и будет ли) импортироваться этот спарсенный файл ко мне на сайт, через указанный плагин. Как я и сказал выше - примера, спарсенного файла, я не увидел и он отказывается высылать его. Хотя половину суммы получил уже. В итоге мы имеем, минус 600 руб. и ни парсера, ни даже примера его я не увидел. При чем при переписке - этот человек грубит и откровенно оскорбляет Вас. Делаем выводы господа! Отвечаю на Ваш отзыв: 1) Что же Вы не написали как первый начали мне грубить и оскорблять меня? Сомневаюсь, что Вы знаете всё на свете и во всем разбираетесь - а если не знаете, то и не нужно грубить! 2) Мне не нужны Ваши "показные и ненужные выкрутасы" с Вашими "показными" файлами и скриптами. Для меня это ничего не доказывает. 3) Вы получили половину оплаты как договаривались заранее? 4) Вы скинули мне парсер? 5) Вы скинули мне пример работы парсера (файл xml) ? 6) Если я ничего не получил и не могу проверить и оценить Вашу работу, я должен Вам заплатить вторую половину? Как я должен еще реагировать на такое обращение и такое наглое вранье (скинули мне не то, что мне требуется и нагло выпрашиваете заплатить Вам вторую половину). Да, возможно я не разбираюсь в Python'e и языках программирования. Это не значит, что нужно оскорблять и называть меня неучем! Просьба, если что-то захотите ответить - пишите по пунктам и не нужно лишних и утомительно долгих фраз. Я написал коротко и понятно, надеюсь на такие же ответы! Ответить кратко судя по всему так и не смог! Зато увидел у него в отзыве про меня: "Для чего спросите вы!? Во-первых: для того что бы показать заказчику, что я сделал работу, которую он меня просил - спарсить объявления с сайта на который мы договорились и критерии парсинга соблюдены." Грубо говоря........посмотрите мой запрос....Мне не нужен был парсинг в xml мне нужен был парсер, который парсит на сайт мой. Если он какой-то плагин или что-то еще в расчет берет......это не факт, что так работать будет........а по просьбам скинуть (да не парсер), хотя бы пример (да не нужно мне всё в xml парсить, хотя бы кусок дал для проверки) - отвечает - НЕТ! И как ему доверять и скидывать ли мне вторую половину?:)
Здравствуйте, дорогие посетители моей страницы и люди, читающие отзыв о моей работе. Хотелось бы разъяснить некоторые детали, которые, мой дорогой друг - заказчик, упустил описать. Вообщем, задача написать парсер доски объявлений, что бы в дальнейшем, спаршенные позиции можно было разместить на сайте у заказчика (CMS Osclass). Стоит заметить, что данная CMS имеет только одно расширение для выгрузки данных на сайт и название ему - ad importer osclass, которая в свою очередь поддерживает ТОЛЬКО файлы формата xml( с этим разобрались). Я скинул скрипт заказчику, но намеренно в нем сделал bug( функционал оставил абсолютно без изменения, но изменил выгрузку файлов не в xml, а в csv). Для чего спросите вы!? Во-первых: для того что бы показать заказчику, что я сделал работу, которую он меня просил - спарсить объявления с сайта на который мы договорились и критерии парсинга соблюдены. Во-вторых: это элементарная подстраховка для фрилансера и наглядный пример УМНОМУ заказчику, что работа была проведена и что в парсере вынужденная ошибка, еще раз повтаряюсб для безопасности сделки. По поводу оскорблений, не могу приложить скриншоты, и цитировать так как прилител страйк, единственное, что хочется отметить мои "оскорбления" были написаны первым, в силу того, что заказчик был не пробиваемый, и то это не прямые оскорбления это описание манеры поведения, при этом я не переходил на "Ты", в то время как заказчик переходил на "Ты" оскорблял меня как личность в частности слова(дебил, говно). Да, кстати, если вы заметили, я оставил положительный отзыв (10 баллов), хотя я больше это трактую как комментарий к своему отзыву, но такого функционала нет, по-этому приходится отвечать так. Ну и вывод из ситуации отвечайте на зло добром и будет вам счастье. В ответном отзыве заказчика видно, как он до сих пор не понял, что я сделал bug специально, опять говорит что я ему ничего не скинул, и отказывается понимать то, что это была банальная перестраховка и гнет свою линию, хотя повторюсь скриншот файла xml я предоставлял, не скидывал пример файла, потому что этот человек занял бы меня еще на пол дня(а заказы нужно делать), потому что совершенно не осведомлен как пользоваться плагинами и утилитами на своем сайте
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