Обязался сделать парсер на доску объявлений. Потребовал половину оплаты на то, чтобы скинуть мне парсер. Скинул какие-то файлы, при этом я еще и должен был установить Python хотя никогда с ним не работал, установить в него и настроить парсер. В итоге оказалось, что эти файлы не имеют никакого отношения к заказу и парсят совершенно в другой формат и неизвестно как. Далее оказалось, что для того, чтобы я получил нормальный парсер (который заказывал), я должен скинуть ему вторую половину денег. При чем сам, не высылает мне даже примера спарсенного файла. Я даже не могу проверить как и что он парсит. Плюс ко всему оказалось, что помимо этого, я буду должен импортировать этот файл на свой сайт, через совершенно другой плагин. Хотя я даже не могу проверить как будет (и будет ли) импортироваться этот спарсенный файл ко мне на сайт, через указанный плагин. Как я и сказал выше - примера, спарсенного файла, я не увидел и он отказывается высылать его. Хотя половину суммы получил уже. В итоге мы имеем, минус 600 руб. и ни парсера, ни даже примера его я не увидел. При чем при переписке - этот человек грубит и откровенно оскорбляет Вас. Делаем выводы господа! Отвечаю на Ваш отзыв: 1) Что же Вы не написали как первый начали мне грубить и оскорблять меня? Сомневаюсь, что Вы знаете всё на свете и во всем разбираетесь - а если не знаете, то и не нужно грубить! 2) Мне не нужны Ваши "показные и ненужные выкрутасы" с Вашими "показными" файлами и скриптами. Для меня это ничего не доказывает. 3) Вы получили половину оплаты как договаривались заранее? 4) Вы скинули мне парсер? 5) Вы скинули мне пример работы парсера (файл xml) ? 6) Если я ничего не получил и не могу проверить и оценить Вашу работу, я должен Вам заплатить вторую половину? Как я должен еще реагировать на такое обращение и такое наглое вранье (скинули мне не то, что мне требуется и нагло выпрашиваете заплатить Вам вторую половину). Да, возможно я не разбираюсь в Python'e и языках программирования. Это не значит, что нужно оскорблять и называть меня неучем! Просьба, если что-то захотите ответить - пишите по пунктам и не нужно лишних и утомительно долгих фраз. Я написал коротко и понятно, надеюсь на такие же ответы! Ответить кратко судя по всему так и не смог! Зато увидел у него в отзыве про меня: "Для чего спросите вы!? Во-первых: для того что бы показать заказчику, что я сделал работу, которую он меня просил - спарсить объявления с сайта на который мы договорились и критерии парсинга соблюдены." Грубо говоря........посмотрите мой запрос....Мне не нужен был парсинг в xml мне нужен был парсер, который парсит на сайт мой. Если он какой-то плагин или что-то еще в расчет берет......это не факт, что так работать будет........а по просьбам скинуть (да не парсер), хотя бы пример (да не нужно мне всё в xml парсить, хотя бы кусок дал для проверки) - отвечает - НЕТ! И как ему доверять и скидывать ли мне вторую половину?:)