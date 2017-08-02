Alex-ZanderS

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ООО Восток Металл.
Производство дробильно-сортировочного и промывочного оборудования.
Металлоизделия и металлоконструкции.
Основное направление деятельности - производство тяжелого оборудования для горнодобывающей, золотодобывающей, сельскохозяйственной промышленности:
барабанный грохот (троммель),
грохот ГИЛ, ГИС, ГИТ,
Сетка рифленая канилированная ГОСТ 3306-88 (сито грохота),
Перфорированные сита (перфорация), пробивное сито,
Решетки приемных бункеров дробильных комплексов,
Дражные ковры для добычи золота, резинотехнические изделия для золотарей,
запчасти и комплектующие,
Искрогасители судовые ДУ-65, ДУ-100, ДУ-125,
Барабан натяжной (Лебедка Сторожева) БН-160/250/400,
Фундаментные анкерные болты, закладные изделия, закладные детали, футеровочные болты,
и др.
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт6 лет назад