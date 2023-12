Плагин для WordPress/WooCommerce

Нам нужно разработать плагин, который будет устанавливаться на WordPress и интегрироваться с WooCommerce.

Назначение плагина: облегчить пользователям нашего сайта, у которых свой сайт построен на WordPress/WooCommerce, добавление продуктов в наш каталог, сделать его автоматизированым используя разработаное на нашем сайте API.

Что должен делать плагин:

1. На странице добавления/редактирования продукта, плагин должен добавлять секцию с нужными нам полями, дабы администратор мог их заполнить. По сохранению продукта, данные полей сохраняются в локальную таблицу базы данных, а также отправляются через REST API на наш сайт.

2. Плагин также должен давать возможность массовой загрузки продуктов на наш сайт через API, т.е. по выбору этого действия, все продукты, которые возможно были созданы ранее, до момента установки плагина, будут загружены на наш сайт, так как их может быть много, нужно предусмотреть возможность продления времени работы скрипта.

3. Данные для заполнения дропдаунов, плагин будет стягивать с нашего сервера по API.

Перечень полей, которые будут добавлены на страницу редактирования продукта, посредством формы:

- Common

*Format: [drop-down]

*Volume: [drop-down]

Category: [drop-down]

Condition: [drop-down]

- Metal

*Metal: [drop-down]

Purity: [drop-down]

Weight: [input]

*Precious Metal Weight: [input]

- Production

Year Type: [drop-down]

Production Type: [drop-down]

Strike Type: [drop-down]

Mint: [drop-down]

Mint Location: [drop-down]

Mint Mark: [input]

- Certification

Grading Service: [drop-down]

Grade: [drop-down]

- Appearance

Special Feature/Attribute: [drop-down]

Damage: [drop-down]

Thickness: [input]

Diameter: [input] - not available for bars

Face Value: [input]

Orientation: [drop-down]

Shape: [drop-down]

Edge: [drop-down]

Rim: [drop-down]

- Availability

*Price Value: [drop-down: over spot/over melt][drop-down: %/$][drop-down:currency][input: value] - calculated price

*Status: [drop-down:In Stock, Pre-Order]

Product URL: [input] - should be set automatically based on current

*Images: set of image URLs based on current WP/WooCommerce Installation settings.

Коммуникация с API будет производиться посредством API ключа, соответственно в настройках плагина должно быть предусмотрено поле, для установки этого ключа.

Возможно к требованиям добавятся еще некоторые небольшие нюансы, как например, дополнительные поля и т.д.

Для человека, разрабатывающего плагины для WP/WooCommerce не должно занять много времени сделать, то что нужно нам, плагин с достаточно небольшим набором функций.

Прошу в ваших предложениях указать, какого рода плагины вы уже разрабатывали.

Илья