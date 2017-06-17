Модуль API OSM карт

Нужно разработать модуль API аналогичные API яндекс карт, но только для OSM карт. Возможно, уже есть готовые, тогда надо адаптировать под мои нужды. Список нужных API обсудим при переписке. Пишите пожалуйста у кого есть реальный опыт работы с этими API.