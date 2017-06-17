Узнать и исправить причину ошибки (PHP)

$3
Веб-программированиеЗавершен1 заявка244 просмотра
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#1$3

Узнать и исправить причину ошибки  

Fatal error: Call to a member function fetch() on boolean in C:\DISK-D\OpenServer\domains\localhost\mvc_mag\models\Product.php on line 23

Пробую создать онлайн магазин по этому видеоуроку используя паттерн проектирования МВС

https://youtu.be/ncJuzH8JCmI

Однако возникает  ошибка  Call to a member function fetch()

Также нужно узнать и обьяснить как модель

include_once ROOT . '/models/Product.php';

 работает без подключения к БД так как в ней используется обращение

$db = Db::getConnection();

но в самом то файле не определен класс Db,этот класс есть в файле Db.php  в папке  components,однако этот файл не подключен нигде в модели Product.php

===========================================================

Исходные файлы из видеоурока можно скачать тут

https://php-start.com/lesson/php-start-practice/internet-shop-part-3

Скрин где можно скачать исходные файлы видеоурока

http://prntscr.com/fkw3gf

Прикрепляю скриншот ошибки и Архив с файлами.Правки нужно делать только в моем прикрепленном архиве,файлы видеоурока я только  указал вам как вспомогательный инструмент.

PHP
7 лет назад
tvpnero
Олег 
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Победитель конкурса
1mpr3za
Якунин 
25 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
7 лет назад
#1
Благодарю за быстрый отклик и детальное обьяснение. Рекомендую !!
Детальное и ясное описание задания. Рекомендую
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1mpr3za
Якунин 
25 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
7 лет назад
#1
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