Узнать и исправить причину ошибки (PHP)

Узнать и исправить причину ошибки

Fatal error: Call to a member function fetch() on boolean in C:\DISK-D\OpenServer\domains\localhost\mvc_mag\models\Product.php on line 23

Пробую создать онлайн магазин по этому видеоуроку используя паттерн проектирования МВС

https://youtu.be/ncJuzH8JCmI

Однако возникает ошибка Call to a member function fetch()

Также нужно узнать и обьяснить как модель

include_once ROOT . '/models/Product.php';

работает без подключения к БД так как в ней используется обращение

$db = Db::getConnection();

но в самом то файле не определен класс Db,этот класс есть в файле Db.php в папке components,однако этот файл не подключен нигде в модели Product.php

===========================================================

Исходные файлы из видеоурока можно скачать тут

https://php-start.com/lesson/php-start-practice/internet-shop-part-3

Скрин где можно скачать исходные файлы видеоурока

http://prntscr.com/fkw3gf

Прикрепляю скриншот ошибки и Архив с файлами.Правки нужно делать только в моем прикрепленном архиве,файлы видеоурока я только указал вам как вспомогательный инструмент.