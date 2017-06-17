Узнать и исправить причину ошибки (PHP)

Сайт html без cms Нужно поставить кнопку обратного звонка на все страницы. Функционал кнопки: Кнопка кружок в нижнем левом углу, накладывается по верх страницы слегка вибрирует. При клике всплывает форма для ввода телефона, телефон вводиться с проверкой формата. Заполненная форма ...
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Узнать и исправить причину ошибки
Fatal error: Call to a member function fetch() on boolean in C:\DISK-D\OpenServer\domains\localhost\mvc_mag\models\Product.php on line 23
Пробую создать онлайн магазин по этому видеоуроку используя паттерн проектирования МВС
Однако возникает ошибка Call to a member function fetch()
Также нужно узнать и обьяснить как модель
include_once ROOT . '/models/Product.php';
работает без подключения к БД так как в ней используется обращение
$db = Db::getConnection();
но в самом то файле не определен класс Db,этот класс есть в файле Db.php в папке components,однако этот файл не подключен нигде в модели Product.php
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Исходные файлы из видеоурока можно скачать тут
https://php-start.com/lesson/php-start-practice/internet-shop-part-3
Скрин где можно скачать исходные файлы видеоурока
Прикрепляю скриншот ошибки и Архив с файлами.Правки нужно делать только в моем прикрепленном архиве,файлы видеоурока я только указал вам как вспомогательный инструмент.
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