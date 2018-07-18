Доволен работой на 200% - Не пропадает. Предупреждает об отсутствии краткосрочном и долгосрочном (за время работы Данил ездил в отпуск) - Очень грамотный специалист в своем направлении. Сделал то за пару часов то что другие не могли неделю. В итоге искал исполнителя на одну задачу, а начав работать с Данилом закрыл более 10. Буду с ним сотрудничать еще и еще. Очень рекомендую так как адекватных программистов мало.