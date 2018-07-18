Веб-программист
Занимаюсь написанием php, js скриптов.
Пишу парсеры. Использую cURL + Simple HTML Dom.
Разрабатываю смарт-контракты эфириума на языке Solidity. Собираю и дорабатываю контракты crowdsale'а, контракты токенов ERC-20 различного функционала.
Есть опыт разработки специфичных программ на C#.
Работаю с фреймворками: React.js, Vue.js, Angular.js, Laravel, Yii
Работаю с cms: Wordpress, Joomla, Bitrix.
Есть опыт работы с API таких сервисов, как:
facebook, instagram, telegram, etsy, ecwid, amocrm, retailcrm, vk, библио глобус и многих других
Мой профиль на других биржах: https://freelance.ru/reviews/Errorrr/
Я против войны в Украине!
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0 из 5
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
4 года назад
LaravelPHP
Даниил профессионал своего дела, работой остался доволен, все быстро и четко! Однозначно могу рекомендовать!
Ответный отзыв
Интересная и нетривиальная задача. Заказчик был всё время на связи и быстро оплатил заказ. Рекомендую!
$20
10 баллов
7 лет назад
HTML
Всё сделано быстро и качественно. Удивительно, но ранее за этот проект брались другие специалисты и у них ничего не получалось. Спасибо! Рад сотрудничеству.
Ответный отзыв
Четко поставленная задача. Мгновенная оплата. Постоянно на связи. Рекомендую к сотрудничеству!
$15
10 баллов
7 лет назад
Данил очень ответственно подошел к выполнению задачи и сделал работу не то что быстро, а практически молниеносно. Могу смело рекомендовать его каждому, кому нужен надежный и компетентный исполнитель, который всегда на связи, заранее указывает сроки и твердо их соблюдает. Спасибо, Данил!
Ответный отзыв
Чёткое и ясное ТЗ. Очень быстрая оплата. Быстрый отклик по любым вопросам. Всё отлично, рекомендую работать.
$6
10 баллов
7 лет назад
AJAXJavaScript
Отличная работа. Четко и быстро. Сильно помог своими идеями. Спасибо большое)
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Рекомендую работать с ним. Все быстро и чётко.
$20
10 баллов
8 лет назад
PHP
Доволен работой на 200% - Не пропадает. Предупреждает об отсутствии краткосрочном и долгосрочном (за время работы Данил ездил в отпуск) - Очень грамотный специалист в своем направлении. Сделал то за пару часов то что другие не могли неделю. В итоге искал исполнителя на одну задачу, а начав работать с Данилом закрыл более 10. Буду с ним сотрудничать еще и еще. Очень рекомендую так как адекватных программистов мало.
Ответный отзыв
Хорошо сформулированное ТЗ, интересное задание, отличная коммуникабельность, своевременная оплата. Рекомендую!