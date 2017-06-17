Создать и добавить в шаблон несколько CSS стилей.

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок148 просмотров
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Здравствуйте. В прикрепленных файлах есть схема, какие стили требуется добавить на сайт. (DLE)

1. Добавить не только выделения, но обратите внимание, так же на отступы между линиями и заголовками.

2. Так же исправить блок "Новости футбола". А именно: Увеличить расстояния между ссылками. Исправить ошибку с датой (не помещается вся).

Внести изменения нужно в 2 на 99 идентичных шаблона.

сайт goal-online  org

CSS
7 лет назад
VladimirSP
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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