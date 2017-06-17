Настроить плагин Page Widgets для Wordpress

1. Мониторинг аккаунтов в инстаграме. Работает – Да/Нет Т.е в бане аккаунт или нет. 2. Если аккаунт НЕ работает, то загорается красная лампочка и пошел счетчик времени. Менеджер должен заменить забаненный аккаунт на другой, чтоб все аккаунты были ...