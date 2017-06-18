MailChimp прикрутить форму

$10
Веб-программированиеЗавершен4 заявки128 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Подключить форму подписки по API в прилагаемый html, к аккаунту в MailChimp.   

Передавать в базу только email подписчика  

После кнопки подписаться – редирект на любую страницу (главная или страница спасибо)  

Обязательное условия: 

Должны работать подтверждение подписки 

Возможность отписаться 

и прочие шаблоны из рассылки 

Все должно приходить на почту подписчику 

developer.mailchimp.com 

7 лет назад
wolfmod
Иван 
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Asquidbro
26 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$10
1 день
Андрей, все выполнил и подробно объяснил. Молодец, очень приятно с ним работать. Рекомендую
Грамотный заказчик, чёткое ТЗ. Полное взаимопонимание, своевременная оплата. Всем рекомендую!