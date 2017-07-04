Сайт на Yii2 - дошлифовка и размещение в сети

$50
Веб-программированиеЗавершен4 заявки193 просмотра
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Необходимо доработать указанные в таблице моменты и помочь залить сайт в сеть. Исходное ТЗ, сайт и таблица с пунктами к доработке - в приложении \по ссылке ниже (объем не позволяет залить все файлы в приложения). Срок реализации - до 15 июля 2017. Цена подлежит обсуждению.

https://drive.google.com/file/d/0B_bIHt8HttIrZ3pxeURzUWRKeGc/view?usp=sharing - сайт

7 лет назад
AlexShap
36 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
lanbortu
Алан 
32 годаУзбекистан
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
7 лет назад
$60
4 дня
Спасибо за помощь, сделано сверх ожидаемого - и в оговоренные сроки. Планирую обращаться в будущем в вопросах поддержки и развития проекта, чему способствуют опыт Алана, его желание помочь и нацеленность на качественный результат.
Было приятно сотрудничать, своевременная оплата, словом, все на выше уровне. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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