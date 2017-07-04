lanbortu

Алан lanbortu

 
33 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Frontend/Fullstack(angular2+/php/yii2/mysql)

Способы оплаты: безналичный расчет, электронные деньги, visa card

Опыт работы: более  10 лет.

Занимаюсь как версткой, так и программированием сайта любого уровня любой сложности.

Используемые технологии и уровень:

Frontend:

Css3/Scss - senior level

Html5/Pug/Haml  - senior level

Js/VanillaJs/es5+ - high middle

Angular4+ - high middle/senior

Backend

php5+/Yii2 - middle/high middle

nodejs/nestjs - low middle

Опыт с графическими инструментами

Photoshop

Figma

Контакты:

E-mail: [email protected]

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0 из 5

Отзывы заказчиков

guest_15100721590253
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$220
9 баллов
7 лет назад
Требуется Верстальщик
Проект в окончательной стадии мелкого тюнинга, реакцией и подходом к работе доволен, все что было заявлено выполнено в срок.
Все отлично, хороший заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв
inc-hunter
Анатолий 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$400
10 баллов
8 лет назад
Сборка сайта на Yii2 по готовой верстке
MySQLPHPYii
ответственный и знающий специалист, рекомендую к сотрудничеству!
Хороший заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв
TimurVasiliev
Тимур 
31 год
14 лет в сервисе
Был
12 часов назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Внести правки в ЛК на YII 2
Yii
Все было нормально
Сработались нормально, все ОК!
Ответный отзыв
AlexShap
37 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$60
10 баллов
8 лет назад
Сайт на Yii2 - дошлифовка и размещение в сети
Yii
Спасибо за помощь, сделано сверх ожидаемого - и в оговоренные сроки. Планирую обращаться в будущем в вопросах поддержки и развития проекта, чему способствуют опыт Алана, его желание помочь и нацеленность на качественный результат.
Было приятно сотрудничать, своевременная оплата, словом, все на выше уровне. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
Denio
Денис 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Специалист по Yii. Внесение корректировок и дополнений на сайт
Yii
Отличное исполнение. Рекомендую
Все отлично, надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Рекомендую!
Ответный отзыв
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