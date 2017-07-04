Frontend/Fullstack(angular2+/php/yii2/mysql)
Способы оплаты: безналичный расчет, электронные деньги, visa card
Опыт работы: более 10 лет.
Занимаюсь как версткой, так и программированием сайта любого уровня любой сложности.
Используемые технологии и уровень:
Frontend:
Css3/Scss - senior level
Html5/Pug/Haml - senior level
Js/VanillaJs/es5+ - high middle
Angular4+ - high middle/senior
Backend
php5+/Yii2 - middle/high middle
nodejs/nestjs - low middle
Опыт с графическими инструментами
Photoshop
Figma
Контакты:
E-mail: [email protected]
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Отзывы заказчиков
$220
9 баллов
7 лет назад
Проект в окончательной стадии мелкого тюнинга, реакцией и подходом к работе доволен, все что было заявлено выполнено в срок.
Ответный отзыв
Все отлично, хороший заказчик, рекомендую!
$400
10 баллов
8 лет назад
MySQLPHPYii
ответственный и знающий специалист, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, рекомендую!
$50
10 баллов
8 лет назад
Yii
Все было нормально
Ответный отзыв
Сработались нормально, все ОК!
$60
10 баллов
8 лет назад
Yii
Спасибо за помощь, сделано сверх ожидаемого - и в оговоренные сроки. Планирую обращаться в будущем в вопросах поддержки и развития проекта, чему способствуют опыт Алана, его желание помочь и нацеленность на качественный результат.
Ответный отзыв
Было приятно сотрудничать, своевременная оплата, словом, все на выше уровне. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
$50
10 баллов
8 лет назад
Yii
Отличное исполнение. Рекомендую
Ответный отзыв
Все отлично, надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Рекомендую!
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5 отзывов
$11/час
от $50от 1 дня
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